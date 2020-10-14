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TUNCELİ (İHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Tunceli’de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi

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Tunceli’de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi
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Tunceli’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edildi, yaklaşık 2,5 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de 5 sığınak imha edildi, 2,5 ton malzeme ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında 13 Ekim 2020 tarihinde yapılan operasyonda 5 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, bin 125 kilogram un, 125 kilogram şeker, 140 kilogram pirinç, 200 kilogram peynir, 40 kilogram turşu, 170 paket makarna, 100 kilogram zeytin, 90 litre sıvı yağ, 56 kilogram helva, 120 kilogram bulgur, 90 kilogram tütün, 20 kilogram çay, 105 kilogram tuz, 6 kilogram reçel, 17 paket maya, 5 kilogram salça, 48 kilogram sürülebilir çikolata, 2 adet tüplü sac, 100 metre kablo, 4 adet testere, 5 adet küçük tüp, 1 adet büyük tüp, 140 adet pil, 4 adet bant, 20 çift çorap, 150 metre branda, 360 metre sera naylonu, 2 adet şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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