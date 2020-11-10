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AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 22:56 | Son Güncelleme:

Tunceli'de 2 terörist öldürüldü!

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Tunceli'de 2 terörist öldürüldü!
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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