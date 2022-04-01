Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! 8 kişi tutuklandı

#Tunceli#Çocuk İstismarı#Tutuklama
Tuncelide 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası 8 kişi tutuklandı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, 13 ile 14 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Pertek'te 14 yaşındaki kız çocuğu, okulunun yakınlarındaki tenha bölgede 2 kişinin cinsel istismarına uğradığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti.

Çocuklar, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Kız çocuklarının buradaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 4 şüphelinin sorgusuyla 2 kız çocuğuna 4 kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltı sayısı, 8'e yükseldi.

Haberin Devamı

Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunmasından dolayı tutuklandı. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı da getirildi.

Gözden Kaçmasın

Savaşta flaş gelişme: Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurduSavaşta flaş gelişme: Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rusyanın 140 kişiyi öldüren keskin nişancı çiftiRusya'nın 140 kişiyi öldüren 'keskin nişancı çifti'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Çocuk İstismarı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay