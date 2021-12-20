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Tunceli’de 144 köy yolu ulaşıma kapandı... Tunceli - Erzincan karayolunda araç geçişlerine izin verilmiyor

#Tunceli#Kar Yağışı#Hava Durumu
Tunceli’de 144 köy yolu ulaşıma kapandı... Tunceli - Erzincan karayolunda araç geçişlerine izin verilmiyor

Tunceli’de 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan tipi nedeniyle Tunceli - Erzincan karayolunda araç geçişlerine izin verilmiyor.

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Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 11, Çemişgezek’te 2, Hozat’ta 14, Mazgirt’te 18, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 34, Pertek’te 5 ve Pülümür’de de 40 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı çok sayıda ekip, kapalı köy yollarını açmak için gece- gündüz çalışma yürütüyor. Öte yandan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmişti.

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#Tunceli#Kar Yağışı#Hava Durumu

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