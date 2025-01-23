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Tunceli'de 12 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Anne ve sevgilisi tutuklandı

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#Tunceli #Pertek#Çocuk İstismarı
Tuncelide 12 yaşındaki çocuğa istismar iddiası Anne ve sevgilisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 12:30

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen S.K. (33) ile çocuğun annesi S.Ç. (31) tutuklandı.

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Tunceli'de Pertek ilçe merkezinde S.K. isimli erkek, sevgilisi S.Ç. ile yakınlaşmalarını kayda aldı. S.K. daha sonra sevgilisini, kızıyla da ilişki yaşamak istediğini, kabul etmemesi halinde görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek tehdit etti. Bir süre sonra anne S.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu.

Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. 'Çocuğa cinsel istismar’, anne S.Ç. de 'Çocuğa cinsel istismara yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Ç.’nin 2 çocuğu Elazığ Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi.

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#Tunceli #Pertek#Çocuk İstismarı

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