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Tunceli ve Ovacık’ın başkanlarına 75’er ay

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#Tunceli#DEM Parti#Ovacık
Tunceli ve Ovacık’ın başkanlarına 75’er ay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül’ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında ‘terör örgütüne üye olma’ suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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İddianamenin okunmasının ardından savcı sanıkların tutuklanmasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan yurtdışı yasağı koyarak, 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, yapımı devam eden Pembelik Barajı’nda gösteri ile birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer almıştı.   

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#Tunceli#DEM Parti#Ovacık

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