Tunceli ve Ovacık’ın başkanlarına 75’er ay

Haberin Devamı

İddianamenin okunmasının ardından savcı sanıkların tutuklanmasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan yurtdışı yasağı koyarak, 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, yapımı devam eden Pembelik Barajı’nda gösteri ile birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer almıştı.