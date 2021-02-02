DHA
Son Güncelleme:
Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisini sunarız
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle