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DHA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 22:57 | Son Güncelleme:

Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama

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Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisini sunarız

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