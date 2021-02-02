Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisini sunarız