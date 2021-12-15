Tunceli Valiliği açıkladı: Sadece 6 terörist kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
17 yaşındaki Gamzenin ölümünde kan donduran ifadeler: Kızı attık dediler17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde kan donduran ifadeler: 'Kızı attık' dediler#ANKARA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Karar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı Altının kaderi belli olacakKarar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı! Altının kaderi belli olacak#Altın
Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması Kapı deliğinden baktığımda...Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması! 'Kapı deliğinden baktığımda...'#İzmir
Doluluk oranı yüzde 90ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacakDoluluk oranı yüzde 90'ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacak!#Çeşme
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asyanın Kraliçesi Tam 309 kilo, fiyatı...Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asya'nın Kraliçesi! Tam 309 kilo, fiyatı...#Sri Lanka
Samuel Etodan flaş hamle İlk iş gününe 07:30da başladı, geç kalan herkesi kovduSamuel Eto'dan flaş hamle! İlk iş gününe 07:30'da başladı, geç kalan herkesi kovdu#Samuel Eto'o
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli Valiliği açıkladı: Sadece 6 terörist kaldı

#Terörist#Tunceli#PKK
Tunceli Valiliği açıkladı: Sadece 6 terörist kaldı

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristlerin kış üslenmesini önlemeye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Tunceli Valiliği, 5 yıl önce kırsal alanda sayıları 570'i bulan terörist sayısının 6’ya düştüğünü ve kısa sürede sayının sıfıra düşeceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Kentte İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Terör örgütlerinin kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-6 Mercan Dağları’ operasyonu, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 kişilik personelle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor. 5 yıl önce Ali Boğazı, Ahpanos, Roj Deresi ve Aslıca bölgerindeki terörist sayısı 570'den 6’ya kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.

Tunceli Valiliği açıkladı: Sadece 6 terörist kaldı

Haberin Devamı

140 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Tunceli Valiliği'nce yapılan bilgilendirmede, 'Eren Kış-6 Mercan Dağları’ operasyonunda, 2 büyük, 3 orta ve 12 küçük çaplı olmak üzere toplamda 17 operasyon düzenlendiği belirtildi. Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.

Açıklamada, "'Eren Kış-6 Mercan Dağları’ operasyonunun başladığı günden itibaren, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA), Kobra tipi taarruz helikopterleri ve iz bulma köpekleri ile güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olduğu 140 sığınak ile 19 mağara tespit etti. Sığınak ve mağaralar içinde yaklaşık 2 ton civarında gıda maddesi ile birlikte 2 adet silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta delil niteliği taşıyan malzemelere de el konulurken sığınaklar imha edildi" denildi.

Tunceli Valiliği açıkladı: Sadece 6 terörist kaldı

Haberin Devamı

KIRSALDA 6 TERÖRİST KALDI

Kenteki terör unsurlarının kısa sürede tam anlamıyla silineceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tunceli'de 5 yıl önce Ahpanos Vadisi, Ali Boğazı, Mercan Vadisi, Aslıca ve Roj ile Kutu Deresi bölgelerinde 5 yıl önce 570 terörist vardı. Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla bu sayı 15’e düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Ovacık kırsalında gerçekleşen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda kırsal alanda toplamda 6 terörist kaldı onların da hareket edebileceği kabiliyeti yok. Teslim olmazlarsa eğer kısa sürede hepsi etkisiz hale getirilecek ve kırsalda terörist sayısı sıfıra düşecek." Ayrıca Tunceli’de son 5 yılda terör örgütüne katılımın olmadığı da belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terörist#Tunceli#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz