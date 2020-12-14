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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi

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Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi
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TUNCELİ Valiliği'nce kent merkezinde Covid-19 vaka sayısının arttığı 2 mahalle açıklanarak, özellikle ev ziyaretlerinin durdurulması istendi.

Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi
Tunceli Valiliği, kent merkezinde Covid-19 vakalarının çoğunun Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde olduğunu açıkladı. Valilik, bu mahallelerde yaşayanların kurallara özellikle dikkat etmesi gerektiğini ve bu süreçte ev ziyaretlerinin tamamen durdurulmasını istedi. Açıklamada, "Unutmayın, alacağımız tedbirler kadar güçlüyüz" denildi. 

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