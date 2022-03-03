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Tunceli - Erzincan karayolunda çığ düştü

#Tunceli#Erzincan#Çığ

Tunceli-Erzincan karayolunun 45.'nci kilometresinde çığ düştü. Çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayı'na akan çığ, suyun akışını da bir süre engelledi. Öte yandan çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu da güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldı.

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Tunceli - Erzincan karayolunun 45.'nci kilometresinde çığ düştü. 12.'nci çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayı'na akan çığ nedeniyle Pülümür Çayı'nın akışı da bir süre engellendi. Çığın karayoluna düşmemesi muhtemel bir tehlikeyi de önledi. Öte yandan Tunceli Valiliği, çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldığını belirterek vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istedi.

Tunceli - Erzincan karayolunda çığ düştü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli geneli için şiddetli yağmur ve kar yağışı için uyarıda bulunmuş vatandaşların muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istemişti.

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Tunceli - Erzincan karayolunda çığ düştü

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#Tunceli#Erzincan#Çığ

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