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DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltında

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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltında
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu, Aydın'ın Didim ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Didim Çamlık Mahallesinde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan Soner Maçoğlu ile U.A. yakalandı. Evde yapılan aramada, 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlunun kardeşi uyuşturucudan gözaltında

Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.  

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