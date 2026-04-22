×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuncay Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Tuncay Sonel#Şanlıurfa#Gülistan Doku Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 08:46

Bir dönem Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yapan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı. Caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem hem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekili olduğu sırada hayatını kaybeden Abdülkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında kaymakamlık görevini yürüten Tuncay Sonel'in adı, biri kent merkezinde, diğeri ise kırsal mahallede olmak üzere iki caddeye verilmişti. Tunceli'de işlenen Gülistan Doku cinayetine isminin karışması ve gözaltına alınmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, Tuncay Sonel'in isminin yer aldığı tabelayı caddelerden kaldırdı.

Tuncay Sonelin ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı

Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.
Tuncay Sonelin ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAdalet Bakanı Akın Gürlek: Gülistan’ı bulmalıyızAdalet Bakanı Akın Gürlek: Gülistan’ı bulmalıyızHaberi görüntüle

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini belirtti.

Tuncay Sonelin ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuncay Sonel #Şanlıurfa#Gülistan Doku Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!