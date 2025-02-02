Tuncay Özkan’a soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 30 Ocak’ta Sözcü TV’de yayınlanan “Başkent Kulisleri” isimli programda yaptığı bir konuşma nedeniyle resen soruşturma başlattı. Özkan’ın RTÜK tarafından inceleme başlatılan konuşmasında, “Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği” dediği belirtiliyor. Özkan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ilerleyen günlerde ifade vermesi bekleniyor.