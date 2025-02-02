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Tuncay Özkan’a soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Tuncay Özkan#Soruşturma#RTÜK
Tuncay Özkan’a soruşturma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 30 Ocak’ta Sözcü TV’de yayınlanan “Başkent Kulisleri” isimli programda yaptığı bir konuşma nedeniyle resen soruşturma başlattı. Özkan’ın RTÜK tarafından inceleme başlatılan konuşmasında, “Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği” dediği belirtiliyor. Özkan’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ilerleyen günlerde ifade vermesi bekleniyor.

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#Tuncay Özkan#Soruşturma#RTÜK

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