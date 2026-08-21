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Tunca Nehri'nin debisi düştü: Ortaya bu manzara çıktı

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#Tunca Nehri#Edirne#Adacık
Tunca Nehrinin debisi düştü: Ortaya bu manzara çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 14:01

Edirne'de yüksek sıcaklık ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 4 metreküp/saniyeye düştü. Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı.

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Türkiye'de ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin en önemli noktalarından Edirne'de yüksek sıcaklık, nehir su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Sıcak hava ve Bulgaristan'ın barajlarda su tutması nedeniyle Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuruma yaşandı.

Tunca Nehrinin debisi düştü: Ortaya bu manzara çıktı

Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre; nehirde haziran ayı başında 20 metreküp/saniye olan debi, 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Tunca Nehrinin debisi düştü: Ortaya bu manzara çıktı

Düşüşle birlikte nehrin bazı bölümlerindeki kum adacıkları ortaya çıktı. Bir yandan nehre atılan çöpler de görünür oldu.

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#Tunca Nehri#Edirne#Adacık

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