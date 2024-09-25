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Tunç: Yapanın yanına kâr kaldığı algısı sona erecek

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#Bakan Tunç#Konya#Yargı Reformu Strateji Belgesi
Tunç: Yapanın yanına kâr kaldığı algısı sona erecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,  Konya’nın Akşehir ilçesinde Akşehir Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katıldı.

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Bakan Tunç, özetle şöyle konuştu:

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Özellikle ‘yapanın yanına kâr kaldığı’ algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yapanın yanına kâr kaldığı bir algı vatandaşlarımızda olmaması lazım. Bu konuda 22 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz.” 

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#Bakan Tunç#Konya#Yargı Reformu Strateji Belgesi

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