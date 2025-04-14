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Tunç: Toplam 14 tutuklu

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#Yılmaz Tunç#Marmara Ceza İnfaz Kurumları#Nakil
Tunç: Toplam 14 tutuklu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 07:00

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun, farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri ile ilgili ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmelerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir.”

 

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#Yılmaz Tunç#Marmara Ceza İnfaz Kurumları#Nakil

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