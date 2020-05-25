Tunç Soyer’in hesabından kendisini öven paylaşım yapıldı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kişisel Twitter hesabından, kendisi etiketlenerek "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı" yazılan bir tweet atılmıştı. Tweet ile ilgili açıklama yapan Soyer, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.