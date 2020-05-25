Tunç Soyer’in hesabından kendisini öven paylaşım yapıldı! Eleştiri yağmuruna tutuldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hesabından atılan ve kendisinin övüldüğü bir tweet ile ilgili açıklama yaptı. Soyer açıklamasında, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur" dedi. Soyer'in tweetleri eleştiri yağmuruna tutuldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kişisel Twitter hesabından, kendisi etiketlenerek "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı" yazılan bir tweet atılmıştı. Tweet ile ilgili açıklama yapan Soyer, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
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