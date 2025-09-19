Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu sanıklar savunma yaptı

Haberin Devamı

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Soyer, Aslanoğlu ile Kaya'nın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklara savunma için söz verildi.

Tunç Soyer, eski büyükşehir belediye başkanlarından Burhan Özfatura'nın ilk döneminde kurulan kooperatiflerin 8 bin 500 ortakla 8 bin 500 konutun inşaatını başlattığını anlattı.

Özfatura'nın ardından göreve gelen Yüksel Çakmur'un başka partiden olmasına rağmen bu süreci devam ettirdiğini aktaran Soyer, "Neyse ki Burhan Özfatura'yı dolandırıcılıkla suçlamayıp, 'kamuda devamlılık esastır' diyerek inşaatları durdurmuyor ve devam ettiriyor. Sonuç olarak 1984-2000 yılları arasında kooperatif ve İzmir Belediyesi işbirliğiyle 40 binin üzerinde konut inşa edilip hak sahiplerine teslim ediliyor." dedi.

Soyer, 18 Kasım 2020'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak 10 yıldır beklenen kentsel dönüşüm sorunuyla ilgili tarihi adım attıklarını ve CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti'nin oylarıyla alınan kararla kentsel dönüşüm süreçlerini tekrar başlattıklarını belirtti.

Çıkar ya da menfaat elde etmediklerini öne süren Soyer, şunları kaydetti:

"İddia makamının iddianamede ifade ettiği gibi ben ve arkadaşlarım bu süreçlerde kişisel çıkar ya da menfaat elde etmedik. Kooperatif ortaklarına ya da üçüncü bir şahsa da menfaat sağlamadık. Belediyenin hukuk müşavirliğinin devam edilmesinde hukuki bir engel olmadığını belirten hukuki görüşü ortadayken, İzmir Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 1 yıl önceki yazısını gerekçe göstererek 'Bakanlık talimatı' diyerek inşaatları durdurma kararı vermiştir. Benim görev sürem bitene kadar hiçbir kooperatif, yapılan protokoller, sözleşmelerle ilgili hiçbir adli süreç başlatmadı. Görev sürem devam etseydi, şu an bazılarında anahtar teslimi yapmış, bazılarında sona yaklaşmış olacaktık."

Mahkeme başkanının, "Zarar oluşması durumunda bunu karşılayacak mısınız?" sorusuna Soyer, "Bir zarar olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da suçlamaları reddederek, kendisine yönelik iddianamede menfaat sağladığını belirten bir ifade bulunmadığını belirterek, sadece 1 yıl kooperatif başkanlığı yaptığı için yargılandığını ileri sürdü.

Aslanoğlu, davanın kendisi yüzünden siyasileştirildiğini düşündüğünü savundu.

"KÖTÜ NİYET BAŞKA ARKADAŞLARDA ARANMALI"

Eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da enflasyon sebebiyle inşaatların sekteye uğradığını savundu.

Projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sahip çıkmadığını ve anlaşmayı feshettiğini öne süren Kaya, "Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı. Temel atma törenleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına rağmen belediyenin bunlardan haberi olmama ihtimali yoktur. Aleyhimde tek ifade veren Arzu Özçelik'tir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de izledi.

Mahkeme başkanı, tutuklu tüm sanıkların savunmalarının ardından duruşmaya 22 Eylül Pazartesi gününe kadar ara verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.