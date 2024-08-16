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Tunç Soyer ile Kılıçdaroğlu görüştü... Genel başkanlık adaylığı sorusuna yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Tunç Soyer#Kılıçdaroğlu#Chp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 09:15

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarını sürdürüyor. Tam da CHP Genel Başkanlığı için Tunç Soyer'i hazırladığı iddiası gündemdeyken eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile akşam yemeğinde buluştu. CNN TÜRK'e konuşan Tunç Soyer, Türkiye gündemini değerlendirdiklerini söyledi. Genel başkanlık için kapıları kapatmıyor musunuz sorusuna ise Soyer, “Erken diyorum. Ne evet ne hayır diyorum” yanıtını verdi.

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer akşam yemeğinde bir araya geldi. Peki o yemekli toplantıda ne konuşuldu?

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun Tunç Soyer’i CHP Genel Başkanlığı için düşündüğü iddia ediliyordu. Hatta Tunç Soyer’in de genel başkanlık için çalıştığı da konuşuluyordu.

Soyer'in Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinden sonra atılacak adımların netleşmesi bekleniyordu. Beklenen o görüşme yapıldı. CNN TÜRK’e konuşan Tunç Soyer, “Türkiye meselelerini konuştuk. Ekonomiyi konuştuk. Çözüm yollarını değerlendirdik” dedi. Genel başkanlığın gündeminde olmadığını söyleyen Soyer, “Ama dillendirmediğim bir şeyin gündeme gelmesi gurur verici” ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer ile Kılıçdaroğlu görüştü... Genel başkanlık adaylığı sorusuna yanıt

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Genel başkanlık için kapıları kapatmıyor musunuz sorusuna ise Soyer, “Erken diyorum. Ne evet ne hayır diyorum” yanıtını verdi. Tüzükte neler olması gerektiğine yönelik için hazırlığının olduğunu belirten Soyer, “Tüzük kurultayına kafa yoruyoruz çalışıyoruz” dedi.

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#Tunç Soyer#Kılıçdaroğlu#Chp

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