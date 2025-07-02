Tunç Soyer dahil 126 gözaltı… İzmir’de CHP’ye ‘yolsuzluk’ operasyonu

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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün düzenlenen operasyonla da haklarında ‘ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen 157 kişiden 126’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

İHALEYE FESAT VE DOLANDIRICILIK

Şüphelilere , Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına istinaden ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması yöneltiliyor.

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TİYATROCU ERTEM DE GÖZALTINDA

Operayon kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olan tiyatro oyuncusu ve o dönem İZBETON A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel Erten de gözaltına alındı. Operasyonda İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Cengiz’in o dönemde İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtildi.

BAŞKAN TUGAY: SUÇ DUYURUMUZ YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Tunç Soyer dönemine ait iki dosya yönünden iç denetim yapıldığı, ardından hazırlanan raporların, Başkan Cemil Tugay’ın imzasıyla geçen 24 Haziran tarihli belgeyle savcılığa bildirildiği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yaptığı açıklamada

“Bizim herhangi bur suç duyurumuz yok. Şubat 2025’te İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu var. Bizim sadece kendi içimizde yaptığımız bazı iç denetim incelemeleri var. Bu iç denetim raporlarından birini İçişleri Bakanlığı müfettişi istemiş. O rapordan bazı alıntılar var. Bu kadar fazla insanın alınması bir algı operasyonu olduğunu gösteriyor” dedi.