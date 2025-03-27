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Tunç: Öcalan’ın ailesi görüşmek istiyor

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#CHP
Tunç: Öcalan’ın ailesi görüşmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya ziyareti için ‘aile başvurusu’ yapıldığını ve değerlendirileceğini söyledi. Bakan, protesto gösterilerinde tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak da “Soralım araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın” dedi. 

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’te gazetecilerin soruları üzerine şu yanıtları verdi.

 “(Gazetecilerin tutuklanması) Gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa; dosyasındaki durum nedir onu bilmemiz mümkün değil. Bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak durumlarını soralım, araştıralım, gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olmasın. ‘Gazeteciyim’ diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyona yönelik girişim olmuşsa o da doğru değil. O zaman gazetecilik faaliyeti olmaz.

 (CHP Lideri Özgür Özel’in boykot çağrısı) Bu yanlış bir politika. Bu ülkenin şirketlerinin isimlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek lazım.

TALEP GELDİ

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 (Öcalan’a aile görüşmesi) Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de İmralı’yla ilgili bir aile görüşmesiyle ilgili talep var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz.” Kimlerin görüşeceği sorusuna karşılık Tunç, talebe göre konuya bakılacağını bildirdi.

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#CHP

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