Tuna Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Tuna Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Avrupa'daki en büyük ikinci akarsu Tuna nehridir. 10 ülkeden geçen Tuna nehri uluslararası bir özelliğe sahiptir. İnsanları hem görüntüsü ile büyüleyen Tuna nehrinin suyundan da faydalanılır.

Tuna Nehri Nerede?

Tuna nehri Almanya'dan doğmaktadır. Almanya'nın güneyinde yer alan Donaueschingen kasabasından geçen iki nehrin birleşmesi ile oluşur. Tuna nehri adını doğduğu yerden almaktadır. Bu nedenle Tuna nehrinin diğer adı Donau olarak geçer.

Tuna Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

Tuna nehri Almanya'nın Donaueschingen kasabasındaki iki nehrin birleşmesi ile doğar. Daha sonra toplam 10 ülkeden geçerek Karadeniz'e dökülür. Tuna nehri Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova ülkelerinden geçmektedir. Nehrin en büyük kısmı Roma'ya ülkesinde yer alır.

Tuna Nehrinin Özellikleri

Tuna nehrinin en büyük özelliği uzunluğu ve yataklarından dolayı nehrin geçtiği yerlerde adaların oluşmasıdır. Csepel Adası bu adaların en büyüğüdür. 48 kilometre uzunluğunda olan bu ada 6 kilometre genişliğe sahiptir.

Tuna nehri üzerinde birçok kanal sa bulunmaktadır. Bulunan bu kanallar ticari amaçlı kullanılır. Tuna nehri üzerinde bulunan kanalların en önemlileri ise Tuna-Karadeniz Kanalı, Tuna-Tizsa-Tuna kanalı ve Ren-Main-Tuna Kanalı'dır.

Ayrıca Viyana kentinden başlayan ve Sırbistan'a kadar uzanan bir kıyısı bulunmaktadır. Yürüyüş parkuru olarak bilinen bu parkur ayrıca Sultanlar Yolu olarak da söylenmektedir.

Tuna nehrinin 23 kolu bulunur. Tısa kolu en büyük koludur ve 960 kilometredir. Bunun dışında Prut kolu 915 kilometre ve Drava kolu 893 kilometre uzunluğunda diğer bilinen kollarıdır. Ayrıca Tuna nehri üzerinde gemiler için yapılmış 78 tane liman bulunmaktadır.

Tuna Nehri Uzunluğu

Tuna nehri uzunluğu 2.850 kilometredir. Ayrıca nehri havzası 801.463 kilometre kare toplam alanı ile Avrupa'nın en büyük ikinci nehir havzasıdır.