Tümsek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Tümseğin Zıt Anlamlısı
Türkçede zıt anlamlı sözcükler sık sık kullanılmaktadır. Bu noktada iki kelimenin zıt anlamlı olarak kabul edilebilmesi için ikisinin de gerçek veya mecaz anlamda olması gerekmektedir. Bu konu hakkında sıkça araştırılan kelimelerden biri de tümsek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, tümseğin zıt anlamlarının yoğun bir şekilde araştırıldığı görülmektedir. Sizler için tümsek sözcüğünün hem anlamını hem de karşıt anlamını hazırladık.
Anlamca birbiriyle çelişen anlamlar yaratan sözcüklere “zıt anlamlı” denilmektedir. Bu özellikteki sözcüklerin cümlede genellikle sıfat görevi üstlendiği görülmektedir. Ancak zarf olarak kullanıldığı durumlarla da karşılaşılmaktadır.
Tümbek olarak da bilinen tümsek terimi; küçük tepeler ile çıkıntılı ve kabarık yerleri ifade etmek için kullanılmaktadır. İsim köklü olan bu sözcüğün zıt anlamı ise “çukur” olarak belirtilmektedir.
Birbirinin tam zıttı olan bu iki kelimenin cümle içerisindeki kullanımları ise aşağıdaki örneklerde görülebilir.
- Köy yolunun bu kadar tümsekli olacağını düşünemediğimiz için akşama kaldık.
- Araba sürerken o kadar derin bir çukura düşmüş ki, sonunda çekicinin numarasını almak için beni aradı.
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