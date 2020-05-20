Tümsek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Tümseğin Zıt Anlamlısı

Anlamca birbiriyle çelişen anlamlar yaratan sözcüklere “zıt anlamlı” denilmektedir. Bu özellikteki sözcüklerin cümlede genellikle sıfat görevi üstlendiği görülmektedir. Ancak zarf olarak kullanıldığı durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Tümsek Zıt Anlamlısı

Tümbek olarak da bilinen tümsek terimi; küçük tepeler ile çıkıntılı ve kabarık yerleri ifade etmek için kullanılmaktadır. İsim köklü olan bu sözcüğün zıt anlamı ise “çukur” olarak belirtilmektedir.

Birbirinin tam zıttı olan bu iki kelimenin cümle içerisindeki kullanımları ise aşağıdaki örneklerde görülebilir.

- Köy yolunun bu kadar tümsekli olacağını düşünemediğimiz için akşama kaldık.

- Araba sürerken o kadar derin bir çukura düşmüş ki, sonunda çekicinin numarasını almak için beni aradı.