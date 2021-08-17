Tümosan’ın askeri aracı Pusat Hibrit IDEF’21’de

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın katkı ve destekleri, Ar-Ge ile üretime yönelik çalışmalarıyla Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını aktaran Tosun, “Tümosan olarak savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 280’den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN AKAR PUSAT HİBRİT’İ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışına katıldı. Törenden sonra Tümosan standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, Pusat Hibrit’i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Pusat Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Akar’a bilgi verdi. Aynı zamandan Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı.

ÖZKAYNAKLARLA AR-GE YATIRIMLARI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Hedeflerini anlatan Tosun, “Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle ülkemiz sanayiinin gelişmesine alan açarak, dizel motor, transmisyon ve aktarma organları gibi kritik konularda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan bir misyon üstleniyoruz. Faaliyetlerimizle Türkiye’nin dünyadaki dizel motor, transmisyon ve aktarma organları geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip ülkeler arasında rekabetçi bir seviyeye gelmesini hedefleniyoruz. Tümosan Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak bu konudaki yetkin ve donanımlı insan gücüne ağırlık veriyor ve gelişimlerini sürekli kılmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

ÖZEL MAKSATLI TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLARIN MOTORU TÜMOSAN’DAN

25 Aralık 2019 tarihinde FNSS ile imzalanan Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenicisi Sözleşmesi gereği TSK’ya hizmet edecek Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) motorlarının montaj faaliyetlerine başladığını söyleyen Tosun, “İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmeye göre, 100 adet zırhlı araca Tümosan’ın 450 ve 530 Bg güçlerinde motorları entegre edilecek. Test ve nitelikliliğin 2021’in son çeyreğinde tamamlanacağı projede 2022 yılının başında araç üstü motor entegrasyonunun başlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

FUARDA SERGİLENEN ÜRÜNLER

IDEF’21 fuarında 4x4 taktik tekerlekli konvansiyonel ve hibrit araç seçenekleri, 530 Bg’e kadar dizel motorlar, tork konvertörlü ve otomatik-senkromeçli transmisyonlar, ALP güç grupları, marin motorlar, uçak durdurucu sistem geri sarma motoru, transfer kutusu, bağımsız süspansiyon sistemi ve menzil artırıcı sistem sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

Ar-Ge Merkezi çalışmaları kapsamında askeri platformlar, dizel motorlar, marin motorlar, transmisyonlar, aktarma organları, traktörler, zirai ekipmanlar, dizel/elektrikli forkliftler ve elektrik/elektronik sistem tasarımları ağırlıklı olarak yer alıyor.

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