Tümör operasyonundan dikkat çeken görüntüler! İşkence evleri, oyuncak ayının içindeki silah...

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Dün, İçişeri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatılmıştı.

Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük, Kocaeli, Konya, Muğla, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya ve Osmaniye olmak üzere 24 ilde eş zamanlı oalrak başlatılan operasyona 'Tümör' adı verildi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, operasyona ait dikkat çeken görüntüler yayınlandı.

İŞKENCE EVLERİ GÖRÜNTÜLENDİ! OYUNCAĞIN İÇİNDEN SİLAH ÇIKTI

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İşkence evlerinden duvarın içinden çıkan silahlara, vatandaşın yolunu kesip kurşun yağdırmalarına kadar 'Tümör' operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

CNN TÜRK'ten Emel Telli'nin haberine göre, Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri 24 ilde operasyonun düğmesine bastı. Hedeflerinde 284 kişi hakkında gözaltı kararı verilen organize suç örgütleri vardı. Baskınların bir ayağı ise Malatya'ydı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri işkence evlerini didik didik aradı. Tavanın arasında idam ipi, kırılan duvarlardan ise silahlar ele geçirildi.

Osmaniye'deki görüntülerde ise, örgüt üyeleri araçla hedeflerindeki kişinin yolunu çekti. Tartışmanın ardından silah sesleri yükseldi ve ardından otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştılar. Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere baskın düzenledi. Örgütün ilginç yöntemleri gözler önüne serildi. Suç aleti olan silah bir oyuncak ayının içinden çıktı.

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Bu sosyal medya adresi ise cezaevine giren bir şüpheliye ait. İsminin yanında 'Sinemalarda' yazıyor.

24 ilde yakalanan şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

OSMANİYE'DE 29 GÖZALTI

Osmaniye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli ilçesinde 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kumar oynanması için yer temini' ve 'yağma' suçlarına yönelik 40 adrese, 400 personelin katılımıyla eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 18 tüfek, 15 şarjör, 570 tabanca mermisi, 107 av tüfeği fişeği, 20,70 gram metamfetamin, 40 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 20 kök kenevir, 46 bin 350 bin lira ve 250 sterlin ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı.

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KONYA'DA 7 GÖZALTI

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' ile 'yağma' suçuna yönelik 7 kişiye eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Ereğli ve Beyşehir'deki şüphelilerin ev adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme tabanca, yapım aşamasında olan parçalı halde 12 tabanca, çok sayıda kesici ve delici aletin yanı sıra silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.