Tümör denklemini Cerrahpaşa çözdü

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Uzun süre tedavi arayışıyla doktor gezen ancak yorgunluğunun nedeni çözülemeyen 63 yaşındaki emekli öğretmen Bilgiser’in böbreğinden, kalbe kadar uzanan bir tümör olduğu keşfedildi. 100 bin kişide sadece 3 kişide görülen bu tümör ameliyatı yapacak birini bulmak zordu. Kendisi de İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan İbrahim Bilgiser’in eşi Nilgün Bilgiser’e bir arkadaşı “Bu ameliyat bir tek Cerrahpaşa’da yapılabilir” dedi. Tavsiye ile Prof. Dr. Bülent Önal’a ulaştılar. Prof. Dr. Bülent Önal, Prof. Dr. Emin Köse ve Doç. Dr. Ozan Balkanay’ın da katıldığı geniş bir ekip ile 8 saatlik ameliyatın sonunda İbrahim Bilgiser sağlığına kavuştu. Kötü huylu tümör tamamen temizlendi ve kemoterapi dahi görmesine gerek kalmadı.



‘HASTANEDEN KOŞARAK ÇIKTIM’



Ameliyattan önce merdiven bile çıkamayacak hale geldiğini söyleyen İbrahim Sercan Bilgiser, “Birçok doktor bu ameliyatı yapamayacağını söyledi. Prof. Dr. Bülent Önal’ın ‘Sürekli yapıyoruz. Endişe etmeyin’ diyince bana güven verdi. Ameliyat oldum. Kendimi özgürlüğüme kavuşmuş gibi hissettim, hastaneden koşarak çıktım” dedi. Nilgün Bilgiser, “Koşarak ve güvenle geldik. Cerrahpaşa olmasa ne yapardık bilmiyorum” diye konuştu.