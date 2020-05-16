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Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.
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