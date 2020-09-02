MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
GeriGündem Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
Abone Olgoogle-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilen eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışı çıkış yasağına itirazı reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti. Tuma Çelik hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Bu süreçte HDP tarafından partiden ihraç edilen Tuma Çelik, avukatı aracılığıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine dilekçe vererek, yurt dışı çıkış yasağına itiraz etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Çelik’in itirazının reddedilmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren sulh ceza hakimliği, Çelik’in itirazını reddetti.

Son dakika haberi: Cinsel saldırı suçlaması... Eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM'den flaş karar
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle