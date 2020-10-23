Tuma Çelik’in dosyası savcılıkta
‘Nitelikli cinsel istismar’ suçlaması nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Soruşturma kapsamında Çelik’in ifadesi alındıktan sonra hakkında, “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan iddianame hazırlanacağı belirtildi. Mardin Midyat’ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Çelik’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Çelik, partisi HDP’den de ihraç edilmişti. TBMM, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Çelik’in dosyasını Ankara Başsavcılığı’na gönderdi.
İFADESİ ALINACAK
Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde Çelik’in ifadesinin alınacağı bildirildi. Savcılık, Çelik hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan iddianame düzenleyerek, ağır ceza mahkemesine sunacak.
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