Tuma Çelik'e yargılama: Meclis düğmeye bastı

Meclis, yerel seçim kampanyasında birlikte çalıştığı partili kadına tecavüz etmekle suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yargılanması için ilk adımı attı. TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nca oluşturulan 5 kişilik Hazırlık Komisyonu, Çelik’in savunmasını isteyerek rapor hazırlayacak.

Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Karma Komisyon, HDP’den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik’e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüştü. Basına kapalı yapılan toplantıda HDP dahil tüm partilerin, “cinsel saldırıyla” suçlanan Çelik’e yargılanma yolunun açılması yönünde tavır aldığı öğrenildi. Karma Komisyon, dosyayı görüşmek üzere 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturdu. AK Parti’den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

SAVUNMASI İSTENECEK

Hazırlık Komisyonu’nun birkaç gün içerisinde toplanarak dosyayı görüşmesi bekleniyor. Komisyon, TBMM İçtüzüğü gereği savunmasını yapması amacıyla Çelik’e çağrıda bulunacak. Çelik’in savunmasını yazılı veya sözlü yapma hakkı bulunuyor. Çelik savunma yapmasa da komisyon dosyayla ilgili rapor hazırlayıp Karma Komisyonu’na sunacak. Çelik isterse Karma Komisyon veya Genel Kurul aşamasında da savunma yapabilecek.

SON KARAR GENEL KURUL’UN

TBMM İçtüzüğü’ne göre Hazırlık Komisyonu konuyu dosya üzerinden ele alıyor ve tanık dinleyemiyor. Komisyonun en geç bir ay içerisinde raporunu hazırlaması gerekiyor. Ancak olayın kamu vicdanını yaralayan yönü nedeniyle çalışmanın daha hızlı yürütülmesi bekleniyor. Karma Komisyon, “dokunulmazlığın kaldırılmasına” veya “yargılamanın dönem sonuna bırakılmasına” karar verecek. Partilerin ortak tavrı nedeniyle komisyonun, “dokunulmazlığı kaldırma” yönünde karar alması bekleniyor. Bu durumda rapor Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek ve Çelik’in yargılanıp yargılanmayacağına oylamayla karar verilecek. Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla Çelik’in dokunulmazlığı kaldırılabilecek.