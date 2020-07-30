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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tuma Çelik’e suçlama... Meclis, ‘cinsel saldırı’ mağduru kadını dinledi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Tuma Çelik’e suçlama... Meclis, ‘cinsel saldırı’ mağduru kadını dinledi
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HDP’den ihraç edilen Tuma Çelik’i cinsel saldırıyla suçlayan D.K., dün Meclis Hazırlık Komisyonu’nda yaşadıklarını anlattı.

Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP’den ihraç edilen bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen D.K.’yı dinledi. Komisyonun daveti üzerine dün Meclis’e gelen 3 çocuk annesi D.K., 50 dakika süren anlatımında iddiasını tekrarladı, yaşadıklarını dile getirdi. AK Partili Ali Özkaya başkanlığındaki komisyon, bayramdan sonra da cinsel saldırıyla suçlanan Çelik’in savunmasını alacak. Komisyon, ardından da Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin raporunu hazırlayacak.

‘BİR ANNE OLARAK DOĞRU SÖYLÜYORDUR’

Komisyonun CHP’li üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hürriyet’e, davet ettikleri mağdur D.K.’nın, olayla ilgili anlatımlarda bulunduğunu belirtti. Bunun Meclis tarihinde bir ilk olduğunu belirten Başarır, “Bir kadın, bir anne olarak söylediklerini tabii ki doğru kabul etmek zorundayız. Bir anne olarak doğru söylüyordur. Kim kendisini böyle bir şeyle ortaya atabilir ki? Biz, hem Meclis hem de CHP olarak mağdur olan tüm kadınların yanındayız. Bunu kendisine de söyledik. Meclis olarak haklarını koruyacağımızı söyledik. Komisyonumuzun HDP’li üyesi de ‘Böyle bir konuda dokunulmazlık olamaz, kaldırılmalı’ dedi” diye konuştu.

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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