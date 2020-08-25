Tuma Çelik’e ‘dokunma’ kararı: ‘Meclis bu ağır ithamı kaldıramaz’

Mardin'de seçim sürecinde bir kadına tecavüzle suçlanan bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik’le ilgili Meclis’te ilk adım atıldı. İddiaları görüşen ve tarafları dinleyen Meclis Hazırlık Komisyonu, “Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. İddialar ortaya çıkınca Çelik’i partiden ihraç eden HDP’den bir milletvekilinin de bulunduğu 5 kişilik komisyon, kararı oybirliğiyle aldı.

Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Hürriyet’e “Komisyonumuz hem mağduru dinledi, hem sanığı dinledi. Bütün dosyayı da tek tek inceleyerek oybirliğiyle dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verdi. Meclis, bu ağır itham altındaki milletvekilinin görev yapmasını kaldıramaz, bu yargının konusudur, yargı ne karar verirse süreç buna göre de devam eder” dedi. Gerekçeli kararlarını 2 Eylül’e kadar yazacaklarını belirten Özkaya, “Ek görüşler varsa onlar da eklenecek ve ondan sonra da mümkün olan en kısa sürede raporumuzu Karma Komisyon’a havale edeceğiz. Karma Komisyon da bir ay içinde toplanıp karar verecek. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde, son sözü Meclis Genel Kurul’u söyleyecek” bilgisini verdi. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkarsa, Çelik’in cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanmasının önü açılmış olacak.

HDP’Lİ ÜYE DE ‘KADININ BEYANI ESASTIR’ DEDİ

Komisyonun CHP’li üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Hürriyet’e, “Bizim bu konudaki görüşümüz, ‘Kadının beyanı esastır’ şeklindedir. Mağdur 3 çocuk annesi bir kadındır. O sebeple gerçeğin yargılamada çıkması gerekiyor. Kadına yönelik şiddet olayları da göz önünde bulundurulduğunda, görüşümüz bu yöndedir” dedi. AK Parti’den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın da yer aldığı Hazırlık Komisyonu’nun HDP’li üyesi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün de “Kadının beyanı esastır” diyerek Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığı öğrenildi.

‘KOMPLO’ DEMİŞTİ

Şikayetçi D.K., Komisyon’da verdiği ifadede, Tuma Çelik’i kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlarken, Çelik ise yaptığı savunmasında, “Birlikte o evde kaldık ama zorla bir şey olmadı, bana komplo kuruluyor” iddiasında bulunmuştu.