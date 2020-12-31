Tuma Çelik’e cinsel saldırı iddianamesi
Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Çelik hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.
DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
Tuma Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ardından HDP’den istifa eden Çelik’in, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nca dokunulmazlığı kaldırılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nca soruşturma başlatılmıştı. Polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline ifade vermişti.
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