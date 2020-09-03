Tuma Çelik raporu: ‘Dokunma’ gerekçesi tamam

Hazırlık Komisyonu, HDP’den ihraç edilen Çelik’le ilgili, HDP’li üye de dahil oybirliğiyle aldığı kararın gerekçeli raporunu bugün, nihai kararı verecek Karma Komisyon’a sunacak. Raporun sunulmasıyla birlikte, Karma Komisyon’un Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunacağı asıl raporunu hazırlaması için gereken bir aylık süre de başlamış olacak.

YARGI YOLU AÇILACAK

Karma Komisyon’un da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlaması halinde konu bu kez Genel Kurul’un önüne gelecek. Genel Kurul’un da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Çelik’in dokunulmazlığı kaldırılacak ve cinsel saldırı suçundan yargılanmasının önü açılmış olacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Çelik’in yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz da reddedildi. Tuma Çelik cinsel saldırı skandalının ardından partisi HDP’den ihraç edilmişti.