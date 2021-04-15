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ANKARA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tuma Çelik delil yetersizliği nedeniyle beraat etti

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Tuma Çelik delil yetersizliği nedeniyle beraat etti

Dokunulmazlığı kaldırılan Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik ‘cinsel istismar’ suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Eski HDP milletvekili Tuma Çelik’in D.K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın karar duruşması dün Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. D.K., tecavüze uğradığı iddialarını yineledi. Tuma Çelik ise iftiraya maruz kaldığını savundu. Savunmaların ardından mahkeme, ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle Çelik’in beraatına karar verdi. Çelik, beraat sonrası “İddiaların tamamının asılsız olduğunu başından beri dile getirmiştim. Siyasetçilerin ve bazı gazetelerin de elbirliğiyle başlayan yargısız infaz sürecinin sonunda haklılığımız ortaya çıktı” dedi.

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