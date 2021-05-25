Tüm zorlukların üstesinden geldi! Cansu'nun zaferi

Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş (18) koparmada 70 kilo ile altın, silkmede 84 kilo ile altın, toplamda ise 154 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanarak Gençler Dünya Şampiyonu oldu.

Aynı zamanda Giresun’da Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan milli sporcu Cansu Bektaş, ev hanımı bir anne ile bir spor takımının güvenlik görevlisi olarak emekli olmuş bir babanın 4 çocuğundan biri. Babasının desteğiyle çok küçük yaşlarda cimnastikle spora başladı. Cansu, halter sporunun 15 yaşında hayatına girişini şöyle anlattı: “2018 yılında cimnastiği bırakmaya karar verdim. Hocamla konuşmak için spor kulübüne gittim. Koridorda tanımadığım bir antrenöre cimnastik antrenörünü sordum. Hoca da ‘Seni antrenörün yanına götüreyim’ deyip, beni halter salonuna götürdü. Sonra fiziksel olarak haltere uygun olduğumu, çok güçlü olduğum için bu sporu yapabileceğimi söyledi. İlk antrenmanlarda sevmedim. Ancak sonrasında yarışmalar için antrenmanlar başladı. Yarışmalarda da ödül kazandıkça bu spora olan ilgim arttı.”

İLK BAŞARISI DEĞİL

Cansu, ilk katıldığı yarışmada Türkiye 3’üncüsü oldu. Ardından 2019’da Türkiye birinciliği kazandı. Aynı yıl ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda üç altın madalya elde ederek Dünya Şampiyonu ve İsrail’de düzenlenen yarışmada da 3 rekor daha kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki dünya birinciliği derecesi ise gençler kategorisindeki ilk başarısı oldu.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Yakın çevresi tarafından ‘fındıkkurdu’ olarak hitap edilen Cansu Bektaş, “Gençler kategorisinde yarıştığım ilk yılda 3 madalya kazandım. Bu başarı için 3 aylık bir kamp süreci geçirdim. Rakiplerim Rusya’daki yarışmaya hazırlanıyordu. Ancak antrenman yapmadığım için beni o kampa almadılar. O yarışmada ikinci olan arkadaşım bu yarışmada da ikinci oldu. Ancak ben kendim çalışarak onlara yetiştim ve bu kampa katıldım, birinci oldum. Artık bu sporu çok seviyorum. Ancak yenilmeyi hazmedemiyorum. Rakibim olduğunda çok hırslı oluyorum. Çünkü ben çok güçlü olduğumu ve her şeyi yapabileceğimi biliyorum. Bu sporu yaptıkça da kendimi daha güçlü hissediyorum. Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyorum. 2024 olimpiyatlarında birincilik kazanmak ve Dünya rekorunu kırmak istiyorum” dedi.

'BAŞIMA 60 KİLO DÜŞTÜ'

Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda yarışırken çok heyecanlanmadığını söyleyen Cansu Bektaş, “En güzel yarışmam olacağını biliyordum. Çünkü kendime güveniyorum. Yapacağımdan emin bir şekilde gidiyorum ve yapıyorum. O yüzden heyecanı kontrol edebiliyorum. Bir de yarışmada kilolar bana hafif geliyor. Haftanın 6 günü düzenli spor yaparak çalıştım, siklet sporu olduğu için kiloma dikkat ettim. Halteri fuboldan daha tehlikeli bir spor olarak görmüyorum. Başıma 60 kilo ağırlık düştüğü oldu, yine de bir şey olmadı. Düzenli antrenman ve doğru teknikle her şey yapılıyor” dedi.

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