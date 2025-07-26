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Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Silopi'de kırıldı

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#Türkiye Sıcaklık Rekoru#Silopi'de Sıcaklık Rekoru#Şırnak Silopi
Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuzda 50,5 dereceyle Silopide kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 23:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.

Silopi'nin yanı sıra 25 Temmuz tarihinde 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, "Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49,6, Şırnak'ın Cizre ilçesi 49,4, Mardin'in Nusaybin ilçesi 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49,1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan temmuzun son haftasında da yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı tahmin ediliyor.

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

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#Türkiye Sıcaklık Rekoru#Silopi'de Sıcaklık Rekoru#Şırnak Silopi

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