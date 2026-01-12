Tüm yurtta kar, bora fırtına... İzlanda buzu gitti, Ukrayna soğukları geldi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ukrayna üzerinden şiddetli soğuk ve kar yağışının yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta mevsim normallerinin altında kalacağı bildirildi. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı; sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



MEGAKENT KAR BEKLİYOR...

Bir uyarı da AKOM’dan geldi. İstanbul’da bugün için karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar beklendiği söylendi. Megakentte önceki gün ve dün sağanak yağmur ve fırtına etkili olmuştu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü. Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 çağrı merkezine 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça ihbarı, 18 hasar gören ağaç ve 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

YÜZLERCE YOL KAPANDI

Doğu Anadolu Bölgesi’ni ise kar esir aldı. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı birçok merkezde 1.5 metreyi aştı. Kar yağışı, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalıştı.

53 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin güncel hava durumu tahmin raporuna göre 51 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla şunlar oldu: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye.





Meteorolojiden yurt geneli için yapılan uyarıların ardından bazı illerde okullar tatil edildi. İstanbul’da tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, sürücü kursları, muhtelif kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim yapılmayacak. Resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da tatil kapsamına alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Kahramanmaraş, Bingöl ve Sivas’ta il genelinde bugün, Tunceli de il genelinde bugün ve yarın olmak üzere iki gün, Adıyaman’ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Ankara’nın kırsal mahallelerinde de taşımalı eğitim bugün tatil edildi. Kocaeli il genelinde okullar bir gün tatil edilirken, Darıca’da 8 Ocak’ta etkili olan fırtınada çatısında hasar oluşan 5 okulda 12-15 Ocak tarihleri arasında 4 gün eğitime ara verildi.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün (pazartesi) icra edilecek uçuşların yüzde 10’unun azaltılacağını duyurdu. HEAŞ’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur” denildi. AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıklarken, Türk Hava Yolları (THY) ise İstanbul kalkışlı 54 seferini iptal etti.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış’ta kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Sarıkamış’ta 206, Palandöken’de 173, Kartalkaya’da 172, Hakkâri’de 159, Ergan’da 150, Erciyes’te 107, Palandöken 2 ve Yıldızdağı’nda 80, Keltepe ve Ovacık’ta 75, Kümbet’te 66, Uludağ’da 58, Yalnızçam’da 54, Yedi Kuyular’da 49, Yıldıztepe’de 45, Gevaş Abalı’da 38, Murat Dağı’nda 28, Hesarek’te 26, Ilgaz’da 25, Çambaşı’nda 22, Süleymaniye’de 17, Denizli’de 16, Mersivan’da 11, Bozdağ’da 10, Davraz’da 8 ve Elmadağ’da 4 santimetre ölçüldü.



