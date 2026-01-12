Tüm yurtta kar, bora fırtına... İzlanda buzu gitti, Ukrayna soğukları geldi

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ukrayna üzerinden şiddetli soğuk ve kar yağışının yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta mevsim normallerinin altında kalacağı bildirildi. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı; sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
MEGAKENT KAR BEKLİYOR...
Bir uyarı da AKOM’dan geldi. İstanbul’da bugün için karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere kar beklendiği söylendi. Megakentte önceki gün ve dün sağanak yağmur ve fırtına etkili olmuştu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü. Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 çağrı merkezine 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça ihbarı, 18 hasar gören ağaç ve 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.
YÜZLERCE YOL KAPANDI
Doğu Anadolu Bölgesi’ni ise kar esir aldı. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı birçok merkezde 1.5 metreyi aştı. Kar yağışı, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalıştı.
53 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji’nin güncel hava durumu tahmin raporuna göre 51 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla şunlar oldu: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış’ta kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre; kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Sarıkamış’ta 206, Palandöken’de 173, Kartalkaya’da 172, Hakkâri’de 159, Ergan’da 150, Erciyes’te 107, Palandöken 2 ve Yıldızdağı’nda 80, Keltepe ve Ovacık’ta 75, Kümbet’te 66, Uludağ’da 58, Yalnızçam’da 54, Yedi Kuyular’da 49, Yıldıztepe’de 45, Gevaş Abalı’da 38, Murat Dağı’nda 28, Hesarek’te 26, Ilgaz’da 25, Çambaşı’nda 22, Süleymaniye’de 17, Denizli’de 16, Mersivan’da 11, Bozdağ’da 10, Davraz’da 8 ve Elmadağ’da 4 santimetre ölçüldü.