Tüm yurtta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Ramazan ayının 27'nci gecesinde olduğu genel kabul gören ve Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi Türkiye’nin dört bir yanında dualarla idrak edildi. Camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

ANKARA

Ankara'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ”bin aydan hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

EDİRNE

Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Restorasyonun ardından tüm bölümleri ibadete açılan Selimiye'yi Batı Trakya, çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler doldurdu. Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle cami avlusu ve bahçesinde namaz kıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi İsfahan Bey Camisi'nde kandil programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

YOZGAT

Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Nihat Kök vaaz verip dua etti.

TRAKYA

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi idrak edildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Ulu Cami, restorasyon sürecinin ardından Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, düzenlenen programda namaz öncesi vaaz verdi.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de Kadir Gecesi dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde program düzenlendi.

İSTANBUL

İstanbul'da Kadir Gecesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Kadir Gecemiz Mübarek Olsun" yazısı yansıtıldı.

İstanbul'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ”bin aydan hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Süleymaniye Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

HAKKARİ

Hakkari'de, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi idrak edildi. Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

MARDİN

MARDİN’de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İslam dininde ‘bin aydan daha hayırlı olduğu’ kabul edilen Kadir Gecesi, Mardin’de kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Kızıltepe İlçe Müftülüğü tarafından Kenan Kösen Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman, cemaate Kadir Gecesi’nin önemini ve faziletini anlattı, dua etti. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AYDIN

Aydın'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ”bin aydan hayırlı” olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Efeler ilçesindeki Külliye Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.