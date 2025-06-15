Tüm yurtta etkili olacak! Uzman isim tarih verip açıkladı: 'Anormal' sıcaklıklar geliyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Tekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, yurdun diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR GELİYOR

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

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Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.

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BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.