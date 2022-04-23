Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuya kutlanıyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından 23 Nisan kareleri...

653 ÖĞRENCİ, ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFININ KOREOGRAFİSİNİ YAPTI

Erzincan'da ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı. Çalışma, dron ile havadan görüntülendi.

Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyonkarahisar Kocatepe’deki fotoğrafının koreografisini oluşturdu.

Okul bahçesindeki 900 metrekarelik alanda, 42 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde hazırlanan gösteride, 653 öğrenci yer aldı.

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Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu hazırlanan koreografinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü. (Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN - DHA)



ANKARA

Başkent’te ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğrencilerle Aslanlı Yol'da yürüyen Bakan Özer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İkinci tören TBMM'de Atatürk Anıtı'nda yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törende partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri yer aldı.

Törenin ardından Anıtkabir'den ayrılırken çocuklarla sohbet eden Meral Akşener, gazetecilere açıklama yaptı. Akşener, "Çocukların bir insanı sevmesi çok özel bir duygudur. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Hesap, kitap yok. Dümdüz tertemiz bir sevgi. Çok mutluyum o yüzden. Ben bugün akşama kadar uçarak gezeceğim. Gerçekten kendi çocukluğuma döndüm" ifadelerini kullandı.

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ANITKABİR HALKA AÇILDI

Törenin ardından Anıtkabir halka açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çok sayıda kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Pandemi nedeniyle öğrenciler olmadan gerçekleştirilen Anıtkabir'deki resmi törenler, bu yıl 81 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklar, 2 yıl aradan sonra Anıtkabir'deki törenlere katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. (Nursima ÖZONUR- Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM- Canberk ÖZTÜRK - DHA)

1000'DEN FAZLA BAYRAKLA 23 NİSAN'A ÖZEL ÇALIŞMA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, okul öncesi, anaokulu ve ilkokul çocuklarının çizmiş olduğu 1000'i aşkın Türk Bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir çalışma gerçekleştirdi.

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Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Valilik, Belediye ve Binali Yıldırım Üniversitesi'nin iş birliğiyle farklı bir etkinlikle kutladı. Okul öncesi, anaokulu ve ilkokul çocuklarına önceden çizdiği binden fazla Türk bayrağı resmi, Barış Manço Parkı’na kurulan piramit yapı üzerine yerleştirildi.

Türk bayrağını anıtsal bir nitelik olarak piramit şeklindeki konstrüksiyona yerleştirdiğini belirten Kavukcu, "Çocukların kendi özgün dili ile çizmiş oldukları bayrakların dili olarak bir anıt eser ortaya çıktı. Anıtsal bir etki oluşturmaya çalıştık. Çocuklarla birlikte hem sanatın hem de çağdaş sanatın özelikle ilköğretim çağındaki çocuklara ulaşması, bu çocuklarında çağdaş sanat dili ile oluşturulmuş bir yapıt içerisinde kendilerine ait bir şeylerin olması ve onlarında kendilerine ait bir durumu orada hissetmeleri önemliydi. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kendilerini ifade etmeleri ve bu anlamda da sanatın özellikle de çağdaş sanatın çok güçlü bir dil olduğunu çocuklarla paylaşmak onlarla birlikte bir anıtsal eser üretmek ve onların üretmiş oldukları Türk bayraklarıyla da Cumhuriyetimize ait, bize ait bir değer olarak bayraklardan oluşan bir anıtsal sanat eseri, çağdaş bir yapıt oluşturma çabasındaydık" dedi. (Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, DHA)

BATMAN

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Batman'ın Sason ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve tek ulusal bayramı olduğunu söyledi. Ardından Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler, hazırladıkları şiirleri okuyarak gösteri yaptı. Tören, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. (İHA)





ŞIRNAK

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Şırnak'ın Uludere ilçesi ve beldelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Uludere ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Uludere 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Hilal Seyhan Ortaokul bahçesinde kutlandı.



Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından istiklal Marşı okunup çeşitli etkinlikler yapıldı. Programlara, belediye başkanları vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve kurum amirleri çocukların bayramını kutladı. Program, öğrencilerin seslendirdiği şiir ve sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle sona erdi. (İHA)