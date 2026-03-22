×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tüm yurt yağışlı havanın etkisi altında, İstanbul'da sis etkili oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#İstanbul Sis#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Giresun Trabzon ve Ordu dışında tüm yurtta yağış bekleniyor. Bununla birlikte Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde hafif şekilde süren yağışla birlikte sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle boğaz ve çevresinde görüş mesafesi azaldı. Yüksek katlı binalar sis tabakası içinde kayboldu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Tüm yurt yağışlı havanın etkisi altında, İstanbulda sis etkili oluyor

SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE ARTIYOR

Haberin Devamı

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınTrump 48 saat süre verdi, İran resti çektiTrump 48 saat süre verdi, İran resti çektiHaberi görüntüle

Tüm yurt yağışlı havanın etkisi altında, İstanbulda sis etkili oluyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.10

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBitireceği yokBitireceği yokHaberi görüntüle

İSTANBUL SİS ALTINDA

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda da yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Tüm yurt yağışlı havanın etkisi altında, İstanbulda sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde hafif şekilde süren yağışla birlikte sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle boğaz ve çevresinde görüş mesafesi azaldı. Yüksek katlı binalar sis tabakası içinde kayboldu.

Tüm yurt yağışlı havanın etkisi altında, İstanbulda sis etkili oluyor

BOĞAZ'DA DA ETKİLİ OLDU

İstanbul Boğazı'nda da sis etkili oldu. Üsküdar'daki Kız Kulesi sis nedeniyle kaybolurken feribot ve motorlar sis tabakası içinde kayboldu. Sarıyer ve Bağcılar'da görülen sis ise, otoyolda görüş mesafesinin zaman zaman düşmesine neden oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#İstanbul Sis#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!