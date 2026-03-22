Tüm yurt yağışlı havanın etkisi altında, İstanbul'da sis etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.10

İSTANBUL SİS ALTINDA

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda da yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinde hafif şekilde süren yağışla birlikte sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle boğaz ve çevresinde görüş mesafesi azaldı. Yüksek katlı binalar sis tabakası içinde kayboldu.

BOĞAZ'DA DA ETKİLİ OLDU

İstanbul Boğazı'nda da sis etkili oldu. Üsküdar'daki Kız Kulesi sis nedeniyle kaybolurken feribot ve motorlar sis tabakası içinde kayboldu. Sarıyer ve Bağcılar'da görülen sis ise, otoyolda görüş mesafesinin zaman zaman düşmesine neden oldu.