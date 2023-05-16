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"Tüm vatandaşlarımın oyuna talibim"

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#14 Mayıs Seçimleri#Seçim Sonuçları
Tüm vatandaşlarımın oyuna talibim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin kazananının Türk demokrasisi ve Türk milleti olduğunu belirterek Twitter mesajında özetle şunları kaydetti...

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“Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir. Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur. Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir. Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az farkla ikinci tura kalmıştır. 28 Mayıs’a kadar durmadan, dinlenmeden , aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” 

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LİDERLERDEN TEBRİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayıp seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#14 Mayıs Seçimleri#Seçim Sonuçları

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