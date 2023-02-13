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Tüm ülke etkilendi... Nasıl iyileşiriz

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#Deprem#Travma#Psikoloji
Tüm ülke etkilendi... Nasıl iyileşiriz
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Sadece depremzedeler değil 82 milyon da yaralı. Tüm Türkiye bir taraftan 10 ildeki kurtarma çalışmalarına destek olmaya çalışırken, hissedilen çaresizlik duygusu endişeyi, kaygıyı, üzüntüyü, paniği arttırıyor.

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Bu da ikincil travma denilen psikolojik travmaya neden oluyor. Yemek yerken, uyurken, evde otururken utanıyoruz. Uzmanlara göre bu da bir çeşit yas süreci ve bu yasın tutulması gerekiyor. Peki, nasıl iyileşeceğiz? Medicana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Nida Bal Aydın, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

YASTAN KAÇMAYIN: Halk olarak bu yası tutmamız gerekiyor, olayları görmezden gelemeyiz ancak biraz daha sağlıklı kalabilmek adına çok acı verici videoları, görüntüleri yaymamak gerekli.

ÇOCUKLARA DİKKAT: Uyku problemleri, durup durup ağlamak, ağlama krizlerine girmek, stres gibi sorunlar yaşanıyor. Çocukların yanında bu tavırlardan uzak durmak gerekiyor.

YARDIMLAŞIN: Yardım etmek travmayı iyileştirir. Bu sadece dışarıdakiler için değil depremzedeler için de geçerli bir kuraldır. Uzmanlar afet bölgesinde yaşayanların da ufak tefek yardım çalışmalarına katılmasının ruhsal olarak iyileştirici olduğunu anlatıyor.

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ACI GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYİN: Çok acı verici videoları hem kendiniz için hem de depremzedelerin özel hayatına saygı için çok fazla izleyip paylaşmayın.

UYKUNUZU BÖLMEYİN: Mümkün olduğunca iyi uyumaya çalışın ve kişisel bakımınızı ihmal etmeyin. Yürümek, ibadet etmek, doğada vakit geçirmek iyileştiricidir.

YALNIZ KALMAYIN: Yalnız başınıza kalmamaya özen gösterin. Bu konu hakkında dertleşip çevrenizdekilerle konuşabilirsiniz. Duygularınızı paylaşın.

DUYGULARI YOK SAYMAYIN: Acı, korku gibi duygularınızı yok saymayın. Böyle hissetmemek için çabalamayın. Duyarlı olmak ve hissetmek insan olmanın bir kuralı.

HEMEN İLAÇ ALMAYIN: İlk günlerde uykusuzluk, iştahsızlık, çaresizlik hissi olabilir. Bu durumlar için hemen ilaca başvurmayın veya alkol almayın. 

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#Deprem#Travma#Psikoloji

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