Tüm Türkiye'nin gündemindeydi! Müjdeli haberi canlı yayında verdi

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’lerin altına kadar düştü. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. İstanbul’da iki gündür yağış düşüyor ama yağış etkisini sürdürecek mi? Bu yağışların barajlara ne gibi etkisi oldu?



CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'nin İstanbul'daki yağışlarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Yağışlar barajlara yansıyacak. Kuvvetli sağanaklar beklediğimizin altında geldi. Bizim istediğimiz kar yağması ya da sürekli olarak yavaş yavaş ve sürekli olarak yağması.



YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ



Miktarı biraz fazlaca, zaten gerekli olan da bu. Daha fazlasına geçersek bu sefer su baskınları yapıyor. Yağışı tutamıyoruz, akışa geçiyor hem zarar görüyoruz hem de faydalanamıyoruz, barajlara gidemiyor. Bu barajlara yansıyor mu? Evet muhakkak yansıyordur. Derdimize derman mı? 3 günlük yağış toparlayamaz ama yağmur yağmurdur, etki oluşturacaktır.



YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?



Yarın yağışların büyük çoğunluğu hafif bir mola veriyor. Akşam saatlerinde yine geliyor. Yarın gelecek yağışlar Marmara’yı Kuzey Ege’yi, Batı Karadeniz’i etkileyecek, ardından Çarşamba’ya geçişte bir dönüş yapıp Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Batı bölgelerin tamamına yayılacak şekilde kuvvetli yağış olacak. İşte o yağış biraz bazı merkezlerde su baskınlara neden olabilir.



Umarız modellerde göründüğünden biraz daha zayıf olur, işte o zaman barajlara çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yüzde yirmilerde baraj doluluk oranlarımız var. Bizim normal şartlar altında bir buçuk iki ayda bunu yüzde doksanlara taşımamız lazım. Taşınır mı bu kadar yağışla biraz zor.



Ege’ye, İç Anadolu’ya geliyor, Batı Karadeniz’e geliyor, Marmara’ya güney kesimleri olmak üzere yüksek ihtimalle geliyor.



Şu anki modellerde görüneni söylüyoruz. Hafta ortasından sonra Salı, Çarşamba ve Perşembe için bu söylediğim. Buradaki tutarlılık yüzde 55’in üzerinde. İstanbul için bazı modeller karla karışık yağmurdan bir gün gelip gidiyor gibi gösteriyor. Bazı modeller çok sınırda tutuyor. İyi bir soğuk ve yağış var. İstanbul için kar yağışı olasılığı var. Biz de takip ediyoruz. Pazartesi, Salı netleşmiş olacak. Bursa’daki kar ihtimali İstanbul’dan çok görünüyor. Kar da olsa yağmur da olsa kışlık kıyafetler gerekecek.