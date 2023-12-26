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Tüm Türkiye’de ortaöğretimde ‘ortak sınav’

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#Onur Soğuk#MEB#Sınav
Tüm Türkiye’de ortaöğretimde ‘ortak sınav’
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Birinci dönemin ikinci yazlı sınav haftasında, ilk kez yurt genelinde 6. ve 9’uncu sınıflar Türkçe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerinden ortak sınava girecek. Bugün ve yarın yapılacak ortak sınavlarla ilgili Eğitimci Onur Soğuk, “Öğrenciler test usulü yapılacak sınavdan endişe etmesin” dedi.

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MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuza göre; 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci ortak sınavları ülke genelinde her ders için 40 dakika sürecek şekilde yapılacak. Sınavlarda öğrencilere çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. Eğitimci Onur Soğuk, ülke genelinde bugün ve yarın uygulanacak ortak sınavı şöyle değerlendirdi:

Tüm Türkiye’de ortaöğretimde ‘ortak sınav’

ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK

“Sınavlar iki dersten olduğu için bu bir deneme olacak. Aynı anda tüm ülkede yapılacak olması da ilk kez denenecek bir durum. Buranın çıktısına ve başarısına göre, durumu MEB diğer derslere de yayacaktır. Üniversite sınavlarını eleştiriyoruz. Tek bir sınavla öğrencinin kaderinin belirlenmesini istemiyoruz. Eğer  bu uygulama işler ve bir müddet sonra ölçme değerlendirme açısından kafalarda şüphe olmazsa, bu notları düzenli olarak sisteme girerek üniversiteye girmek üzere bir yapı oluşturuyor olabilirler diye düşünüyorum. Başarılı olup olmayacağını göreceğiz.

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EN FAZLA 20 SORU SORULACAK

Sınav test usulü olacak ve en fazla 20 soru sorulacak. Bu 20 sorunun dağılımında hangi üniteden kaç soru geleceği bakanlık tarafından açıklandı. Öğrenci ve öğretmenler açısından çok kolaylaştırıcı bir durum bu. Öğretmenler, öğrencilerini nasıl yönlendireceğini biliyor. Öğrenciler de hangi konudan kaç soru geleceğini bildiği için nasıl çalışacağına hâkim. Ayrıca ilk kez yapılan bir uygulama olduğu için MEB’in öğrencileri çok zorlayacağını düşünmüyorum. Öğrencilerin korkmasına gerek yok. Öğrenciler kılavuza dikkat etmeli. Ve ayrıca ezber yapmak yerine test kitabından çalışılmalı. 6. ve 9’uncu sınıflara ait değişik kaynaklardan soru çözmek yeterli olur.”

Tüm Türkiye’de ortaöğretimde ‘ortak sınav’

YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRMEYECEK

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Diğer yandan sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Öğrencilerin sınavlardan aldığı puanlar ilgili dersin 1’inci dönem 2’nci yazılı puanı olarak e-Okul’a işlenecek. Ancak Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı dersleri için dinleme ve konuşma sınavları tamamlandıktan sonra oluşan puanlar ders öğretmenleri tarafından e-Okul’a aktarılacak. Sınav sonuçları ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak.

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SAATLER FARKLI

-Sınavda 6’ncı sınıf öğrencilerine Türkçe ile matematik derslerinden 16, 9’uncu sınıf öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soru sorulacak. Tam gün eğitim yapan okullarda 6. ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı sınavı 09.40’ta, matematik sınavları ise 11.00’de başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda ise sabah grubundaki öğrenciler, tam gün eğitim yapan okullardaki öğrencilerle aynı saatlerde sınava girecek. Öğlen grubundaki 6. ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı sınavı 14.00’de, matematik sınavları 15.20’de başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda aynı sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlarda  eşdeğer farklı sorular sorulacak.

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#Onur Soğuk#MEB#Sınav

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