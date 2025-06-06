Tüm Türkiye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Haberin Devamı

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Adana'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest aldı, serilen namazlık ve kilimlerde vaaz dinledi.

Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

MERSİN

Haberin Devamı

Mersin'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Aydın Yığman, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Müftüsü Yığman ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

HATAY

Hatay'da Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Haberin Devamı

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Bülbül Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tuttu.

Bayram namazının kılınmasının ardından şehitler için dualar edildi.

Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.