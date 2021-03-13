MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTüm Türkiye bu haritayı bekliyor... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz il il sıraladı
GeriGündem Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz il il sıraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz il il sıraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüm Türkiye bu haritayı bekliyor... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz il il sıraladı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlanan 'yerinde karar' döneminde Sağlık Bakanlığı'nın il bazlı risk durumlarını açıklaması bekleniyor. Son açıklanan verilerde turuncu renkte olan ve yüksek riskli iller arasında bulunan İstanbul'da risk durumu merak ediliyor. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, İngiltere varyantına dikkat çekti ve "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, merakla beklenen 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

13
Belediye Başkanı Yangın var demişti Vakalardaki artış durdurulamıyor... Pazar günleri ekmek çıkmayacak
Belediye Başkanı 'Yangın var' demişti! Vakalardaki artış durdurulamıyor... Pazar günleri ekmek çıkmayacak

İşte Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'ün açıklamaları;

İngiltere varyantının yaygınlığı maalesef günlük vaka artışına ve haritadaki renklerin kötüye gitmesine neden olacak gibi görünüyor.

Karadeniz'de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, o bölgede İngiltere tipi mutantının olmasından dolayı... Bu varyantın ikinci bir özelliği daha var. Varyant virüslerle birlikte aile içinde 1 kişi 3-4 kişiye bulaştırır hale geldi. En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde seyahat edenlerin, kapalı alandaki restoran ve kafelerdekilerin kurallara uymaması durumu.

Uğur Şahinden flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil Hazır olmalıyız
Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil! Hazır olmalıyız

İL İL SIRALADI: KIRMIZIYA DÖNECEK GİBİ DURUYOR

Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor. İller bazında bize bunu gösteriyor.

Kapalı alanları biraz riskli görüyorum. Varyantların yüksek düzeyde bulaşıcılık özelliği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın biraz daha gayretli olmalarını rica edeceğim.

Bakan Koca son durumu açıklamıştı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhandan kritik mutant virüs uyarısı
Bakan Koca son durumu açıklamıştı! Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan kritik mutant virüs uyarısı

Avrupa'da benzer bir olayı yaşıyorlar. Bu rakamların tutulabilmesi için tek yönlü önlemler yeterli gelmiyor. Aşılama takviminin hızlanması gerekiyor. Biz 10 milyonu geçen bir aşılama yaptık, önümüzdeki günlerde vatandaşlarımız biraz daha gayret etseler vaka sayılarını biraz daha aşağıya çekebileceğimizi düşünüyorum.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi