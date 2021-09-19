Tüm testler tek çatıda

Haberin Devamı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği İSLAB Projesi ile kentteki 8 laboratuvar tek çatı altında birleştirildi. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde İSLAB 1, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde İSLAB 2, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde İSLAB 3 ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İSLAB 4 olmak üzere ikisi Anadolu, ikisi Avrupa yakasında 4 merkezi laboratuvar kuruldu. İstanbul’daki aile sağlığı merkezlerinden devlet hastanelerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden şehir hastanelerine kadar, hastalardan istenen yüz binlerce test, “İSLAB Projesi” kapsamında 4 merkezi laboratuvarda aynı standartta çalışılıyor. Hastalardan alınan numuneler sabah 10.00’dan itibaren kuryeler aracılığıyla merkezi laboratuvarlara götürülmeye başlanıyor. Aile sağlığı merkezi ya da herhangi bir kamu hastanesinde sabah testini veren vatandaş, en geç öğleden sonra 3’te test sonucunu online olarak görebiliyor.