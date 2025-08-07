Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 43’üncüsünü İstanbul Tuzla’da gerçekleştirdi. Özel, cinayete kurban giden TBMM çalışanı Saliha Akkaş’ın ailesine başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında özetle şunları kaydetti:



“Sokaktayız. Eylemdeyiz. Bir kez daha adalet için buradayız. Özgürlük için buradayız. Bizi yolumuzdan çeviremezsiniz. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum, ‘İnsan içine çıkamazsınız’ dedin. 30 gün sonra, 140 gün sonra ben Tuzla’dayım. Yozgat’tayım, Konya’dayım, Van’dayım, Mersin’deyim. Bütün Türkiye’deyim. Cesaretin varsa 2 Kasım’da sandığı getir. Sandıkta millet versin kararı.

HİÇBİR ŞEYİMİZ GÜVENDE DEĞİL

Öyle bir hale geldik ki, millet güvende olmadığı gibi devlete emanet hiçbir şeyimiz güvende değil. Devletin verileri güvende değil. Yıllarca sınav sorularını FETÖ’cülere çaldıranlar, son LGS sınavına şaibe bulaştırıp, sınavda gerçekten başarılı olan öğrencilerin de ailelerini üzenler, herkesin içine de şüphe getirenler, şimdi sadece soruların değil, artık her şeyin birden, bir bütün olarak devletin elindeki her şeyin çalındığı günlere geldik. Tüm sistemi çalmışlar. Devletin dijital altyapısına sızmışlar. Sahte diplomalar düzenlemişler. Sahte ehliyet, belgeleri düzenlemişler. İnsan çıldıracak gibi oluyor.

Haberin Devamı

ÖZGEÇMİŞİNDEN KALDIRMIŞ

Dokuz aydır bu ülkede bu skandalı örtüyorlar. Neden yapıyorlar bunu.? Bunu nasıl gizliyorsun? Çünkü bunun içinde efendim Osmanlı torunuyum diyen şarlatan burada. Bakan yardımcın, bu sistemle almış, toplam 10 diploma. Övünerek yazmış. Operasyon sabahı 6 lisans diplomasını öz geçmişinden kaldırmış. İşin en göbeğindeki adam, 400 akademisyenin sahte sınav sonuçlarıyla doçent ya da profesör yapıldığını söylüyor. Bunların tamamı bu rejimin başımıza bela ettiği liyakatsiz, partizan, hak etmeyen adamlardır. Bu listeleri ortaya çıkarana kadar bu rezilliğin peşini bırakmayın. Bırakmayacağız.

İBB DAVASI BORSASI KURMUŞLAR

19 Mart darbesinin üzerinden tam 140 gün geçti. Neredeyse 5 ay. Hâlâ iddianame yazılmadı ve emin olun yazılamıyor. Yazılmıyor değil, yazılamıyor. Her şeyi birbirine karıştırdılar. Şu anda buradan mesleklerini kötü yapan, kötüye kullanan bazı savcılarla, onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp, ‘Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin, ‘İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası borsası’ oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil, kanıtların elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. Bir avukatın adı M.Y. (Kitlenin ismi talep etmesi üzerine) Tam mı söyleyeyim? Mehmet Yıldırım.

Haberin Devamı

HSK’YA DEKONT VERECEĞİZ

Elimde kanıtı var. Bunu yarın Hakimler, Savcılar Kurulu’na (HSK) veriyorum. Milyonlarca dolar. Hani 1 lira rüşveti, ‘560 milyar dolar rüşvet var’ dediler de Ekrem Başkana ama bir kör kuruşu ispat edemediler ya milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz. HSK‘ya, avukatın 40 dakikalık telefon, WhatsApp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. HSK, dökümünü vereceğim. O döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı, HSK murakıplarının elindedir, emrindedir. Buradan siyasi partilere sesleniyorum. Mevcut Adalet Bakanı bu çeteden rahatsız. Cesaret göstersin, hep beraber dağıtalım. Biz yargıdan değil, çeteden bıktık arkadaş, çeteden bıktık. Çeteden. Buradan Devlet Bey’e sesleniyorum. Gelin, önce bu çeteyi dağıtın. İstediğiniz liyakatli savcılar gelsin, alnımız açık. Hesap vereceğiz. Hodri meydan.”



MAHKEMEYE ‘SALDIRI’ DİLEKÇESİ: ÖZEL’İN ANLATMASINA GEREK YOK

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, yarın 2’nci kez hâkim karşısına çıkacak. Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2-4.5 yıl hapis istenen İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasında Özel’in dinlenmesi için ara karar verilmişti. Duruşma 7 Ağustos’a ertelenmişti. Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, duruşma öncesi mahkemeye dilekçe sunarak ara karardan dönülmesini talep etti. Dilekçede, Tengioğlu’nun suçunu kabul ettiği, kamera görüntüleriyle sabit olan saldırının aydınlatılması için Özgür Özel’in anlatımına gerek olmadığına dikkat çekildi.